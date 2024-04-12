Новое поколение одного из самых недорогих кроссоверов VW показали на первых изображениях

Компания Volkswagen впервые показала субкомпактный «паркетник» T-Roc в 2017 году, а затем провела рестайлинг первого поколения в 2021-м. Сегодня такая машина продается в основном в Европе, но ее можно купить и в России (благодаря параллельному импорту).

Немецкий автопроизводитель уже работает над новым поколением «Тирока» и собирается вывести его в продажу в 2025 году. Как изменится машина показали дизайнеры портала «Motor1».

Художники, работающие на британский офис этого издания, опубликовали рендер реформенного T-Roc. Судя по нему, машина незначительно поменяется внешне, получив другую радиаторную решетку со светодиодным профилем, а также фары, напоминающие новый Tiguan.

Динамичности автомобилю должны будут придать прорези по бокам в бампере и прежние пропорции с массивными боковинами и квадратной задней частью.

Не исключено, что второе поколение T-Roc немного прибавит в габаритах. Длина машины должна увеличиться с 4,2 до 4,3-метров.

Кроссовер собираются электрифицировать, но не делать его полностью электрическим. Под капотом новинки задействуют некоторые двигатели, установленные в рестайлинговых Golf и Tiguan.

В их число войдут как бензиновые, так и дизельные турбомоторы, а также мягко-гибридные силовые установки и чистые гибриды. Связку им составит 6-скоростная МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.