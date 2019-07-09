Renault прогнозирует ажиотажный спрос на кросс-вэн Triber

Компания Renault начнет продажи своей новой модели – кросс-вэна Triber – в конце июля 2019 года. Презентация «Трайбера» состоялась три недели назад. Автомобиль построен на архитектуре моделей Renault Kwid и Datsun redi-GO.

По мнению маркетологов французской автомобильной марки, новый Triber должен стать гораздо популярнее своего собрата по концерну Datsun Cross, на который он похож по множеству параметров. Сам же Datsun Cross является одной из самых продаваемых моделей в своем сегменте в азиатских странах.

Оба автомобиля являются сопоставимыми по размерам за исключением того, что у Triber колесная база несколько длиннее (2636 мм против 2450 у Datsun). Кроме того, француз чуть шире японца – на 100 мм.

Объем багажного отделения Renault Triber составляет 626 литров, что является самым большим показателем в данном классе.

На индийском авторынке кросс-вэн будет комплектоваться исключительно 3-цилиндровым бензиновым двигателем на 73 лошадиные силы, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным «роботом». Привод – только передний.

Стоимость компактвэна составит в Индии от 450 тысяч рупий, что эквивалентно сумме в 415 тысяч рублей по актуальному курсу.