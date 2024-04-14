Renault и Dacia выпустят новый бюджетный седан и практичный универсал

Renault совместно со своим бюджетным суббрендом Dacia имеют и без того плотный график новинок, в числе которых уже значится новый Duster, а вскоре в этот список войдет и 7-местный кроссовер Bigster (машина увидит свет в 2025 году). Но останавливаться на этом они не собираются и готовят еще один перспективный проект, который появится в 2026-м году.

По информации французского портала «Automobile-Magazine», спустя год после премьеры Bigster выйдет новый седан Dacia, который позиционируется как конкурент Skoda Octavia.

Машина проходит под названием C-Neo и будет построена на платформе CMF-B. По задумке руководства, она должна навязать конкуренцию популярной чешской модели как минимум своей ценой.

Кроме того, если верить инсайдерской информации, после премьеры 4-дверки Renault и Dacia выпустят производный ей универсал, который, как и седан будет иметь ряд характерных отсылок к кроссоверам Duster и Bigster (в том числе Y-образные фары и фонари, а также обвес кузова из неокрашенного пластика).

Продавать обе новинки продавать хотят как под брендом Renault (в некоторых странах), так и Dacia (в основном в Европе). Их оснащение включит в себя бензиновые двигатели, а также моторы, работающие на природном газе.