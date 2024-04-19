Вместо Arkana: у Renault и Dacia появится новый недорогой кросс-купе 

Первый бюджетный купеобразный кроссовер Renault, получивший название Arkana, появился в 2019 году. Причем его производство началось именно с России. Несмотря на, казалось бы, отличные перспективы бестселлером машина так и не стала. А в прошлом году выяснилось, что ее снимут с конвейера до 2025 года.

Впрочем, пустовать месту недорогого кросс-купе Renault придется недолго, ведь его вскоре займет новый купеобразный «паркетник».

Испанское издание «Motor» опубликовало первые рендерные изображения автомобиля, который готовит румынский суббренд Renault – компания Dacia.

По информации зарубежных журналистов, вопреки слухам новинка не станет купеобразной версией третьего поколения Duster. Вместо этого в основу проекта ляжет концепт-кар Bigster, который должен оказаться флагманом SUV-линейки Dacia.

В основе кросс-купе будет лежать платформа CMF-B. Продавать его собираются как с бензиновыми двигателями, так и электрифицированными силовыми установками (мягкие и подзаряжаемые гибриды).

Кроме того, у нового Bigster Coupe может практически наверняка будет биотопливная модификация с адаптацией для использования сжиженного углеводородного газа.

Судя по рендерным изображениям, купеобразный «паркетник» Dacia получит дизайн, схожий с прототипом Bigster. Его главным визуальным отличием станет более покатая линия крыши, характерная для «молодежного» сегмента кросс-купе.

Машина появится после того, как состоится официальная премьера серийного кроссовера Bigster (в традиционном SUV-кузове), намеченная на 2025 год. Так что если все пойдет по плану, то новый недорогой купеобразный «паркетник» Renault и Dacia увидит свет где-то в середине 2026 года.