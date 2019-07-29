Chery обновила кроссовер Х5

Под суббрендом фирмы Chery под названием Cowin ещё несколько лет назад начали выходить автомобили, которые были ориентированы на молодёжь. Разработчики рьяно изучали целевую аудиторию и пытались адаптировать свою продукцию под их запросы.

2 года назад в линейке появился кроссовер Х5, который, по сути, был настоящим близнецом Tiggo 5. Однако, паркетник так и не получил в Поднебесной ожидаемого компанией успеха. В прошлом году было подано менее 9 тысяч экземпляров машин. Однако, отказываться от этой модели фирма не спешит. И сегодня стало известно, что на рынок в скором времени поступит новый посвежевший паркетник.

Внешне автомобиль остался таким же, как и 2 года назад. Таким образом, от первоначальной версии Tiggo 5 его можно отличить только благодаря решётке радиатора, а также особому окрасу. А вот в салоне водителя ждут некоторые изменения. В частности, переднюю панель будет украшать шикарный широкоформатный экран системы мультимедиа, ориентированный по вертикали. В топовой версии будет доступна камера заднего вида, панорамный люк, подогрев передних сидений и прочее.

Бензиновый полуторалитровый мотор стал более экологичным и теперь имеет мощность в 156 лошадиных сил. Цены же будут стартовать от 889 тысяч рублей.