Чем европейская Lada Vesta отличается от российской?

Автомобили семейства Lada Vesta остаются безусловным лидером на российском авторынке, уступая по популярности в определенные месяцы лишь бюджетнику Lada Granta. Но в отличие от той же «Гранты» Lada Vesta продают не только в России, но и в Европе, причем спрос на автомобиль там является весьма неплохим по меркам экспортной модели. Так чем же Lada Vesta в России отличается от европейской версии этой же модели? Давайте разбираться.

Во-первых, для того, чтобы «Весту» можно было вывести в Европу «АвтоВАЗу» пришлось подогнать автомобиль под современные европейские экологические стандарты, что подразумевает установку модернизированного катализатора и обновления прошивки блоков управления двигателем.

Кроме того, европейская Vesta должна соответствовать в ЕС и современным стандартам безопасности, а это автоматически добавляет в ее оснащение датчики ремней безопасности и датчики давления в шинах, которые в российской спецификации этой модели даже не планируются.

Что касается качества сырья, из которого изготовлена «Веста» для России и Европы, то оно является одинаковым. Единственным отличием машин для РФ и ЕС является более богатый набор опция для рынка «Старого Света».

К слову, цены на две эти версии Lada Vesta также заметно разнится. К примеру, в Германии за «Весту» в базе придется заплатить при пересчете на российскую валюту не менее 850 тысяч рублей, в то время как в России стоимость стартовой версии этой модели составляет 600 тысяч рублей. Правда сразу стоит отметить, что самая простая комплектация «Весты» в Европе уже будет оборудована: дополнительными подушками безопасности, круиз-контролем, мультирулем и обязательными системами безопасности, упомянутыми ранее.