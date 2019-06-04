Ремейк внедорожника «УАЗ-469» UAZ Bor показали на рендерах

Внедорожник «УАЗ-469», выпускаемый Ульяновским автомобильным заводом с 1972 года, получил обновление в виде ныне известного UAZ Hunter. Но какой в итоге могла стать данная модель, если бы ее процесс доработки пошел по иному пути? Представить это решил независимый дизайнер Андей Фандюхин, опубликовав рендеры ремейка внедорожника «УАЗ-469».

На выложенных в Сети изображениях можно увидеть узнаваемые черты 469-го «УАЗика», такие как: характерные выштамповки на боковых панелях дверей, «лупоглазые» фары, горизонтальную решетку радиатора, трапециевидные колесные арки и косые линии дверей.

Крышу, которая была у модели 469 тентовой, дизайнер решил заменить на пластиковую. В целом внешний облик внедорожника получился весьма брутальным и необычным.

По задумки автора этого проекта, внедорожник мог бы получить рамное шасси, зависимую заднюю подвеску с неразрезным мостом, а также независимую переднюю подвеску с разрезной осью.

Машина получила название UAZ Bor, которое может служить намеком на то, что такой автомобиль предназначен для загородных поездок.