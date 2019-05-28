УАЗ «Патриот» получит новые опции

Ульяновский автозавод расширит список опций своего популярного внедорожника «Патриот», которые отныне доступны для комплектаций «Классик» и «Оптимум». В их числе оказались: аудиосистема с четырьмя динамиками и поддержкой mp3, стоимость которой составит 10 тысяч 900 рублей, а также пакет «Безопасная парковка», включающий в себя камеру заднего вида в связке с пакетом «Мультимедиа» ( за 9 тысяч 900 и 14 тысяч 900 рублей соответственно).

Дополнительно для комплектации «Классик» будет предложена система парковки с парктрониками в заднем бампере и аудиосигналом, срабатывающим при приближении к препятствию. За такую опцию придется заплатить 6 тысяч 900 рублей. Установить эту же опцию на «Патриот» в комплектации «Оптимум», но на передний бампер, обойдется покупателям в 10 тысяч 900 рублей.

Кроме того, уже в этом году UAZ Patriot должен получить версию с автоматической трансмиссией, подробностей о которой пока нет. Предполагается, что речь идет о 6-диапазонном «автомате» французской фирмы Punch Powertrain.