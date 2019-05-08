Опубликованы шпионские фото нового Lexus GX

Компания Lexus вывела на тестовые испытания рестайлингового кроссовера GX. Шпионские снимки новинки накануне опубликовал американский портал Motor1, запечатлев прототип нового GX на одном из загородных полигонов штата Мичиган (США).

Дизайн передней части нового Lexus GX облачена в плотный камуфляж, скрывая облик головной оптики, радиаторной решетки и капота. Вероятно, все эти детали будут подогнаны по стилю к новому корпоративному стилю компании, получив схожие черты с LS.

В интерьере ожидаются незначительные перемены в виде установки модернизированного руля, увеличенного дисплея мультимедийной системы и слегка переработанной передней панели.

Что касается технического оснащения, то вполне вероятно, что в Lexus оснастят новый GX 4,6-литровым бензиновым агрегатом на 301 лошадиную силу, работающим в паре с 6-диапазонным «автоматом».