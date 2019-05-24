Обновленный Haval H9 показали на первых фото

Компания Great Wall готовит к старту продаж обновленный флагманский внедорожник Haval H9. Первые официальные снимки новинки накануне были размещены в базе Министерства промышленности КНР.

Новый H9 сохранит рамную конструкцию, а также получит существенно модифицированный дизайн кузова. Обновлению подвергнутся практически все кузовные детали, включая, решетку радиатора, бампера, головную оптику, противотуманки и задние фонари.

В салоне внедорожника установлена цифровая «приборка» и модернизированная мультимедийная система с возможностью управления голосом и интеграции со смартфоном.

В линейку двигателей рестайлингового Haval H9 для рынка «Поднебесной» войдут: 2-литровый турбированный бензиновый агрегат, выдающий 251 лошадиную силу, а также 2-литровый турбодизель на 190 «скакунов». Связку обоим составит безальтернативная 8-диапазонная автоматическая трансмиссия ZF и система полного привода.

Цены на обновленный вседорожник пока не объявлены. В России сейчас продают дореформенную версию H9, стоимость которой начинается от 2 миллионов 532 тысяч рублей.