В России запатентовали дизайн нового поколения популярного рамного внедорожника Haval

Компания Haval успела представить новую генерацию своего рамного вездехода H9 на родине в Китае, а теперь работает над тем, чтобы начать его продажи и в России. Первые шаги к этому уже сделаны. Накануне «поднебесный» автопроизводитель защитил права на дизайн реформенной модели в РФ.

В базе Роспатента появились изображения экстерьера Haval H9, в разработке которого участвовал российский дизайнер Андрей Трофимчук, работающий сейчас в концерне Great Wall Motor.

Судя по картинкам, внешне российский вариант H9 нового поколения не будет отличаться от китайской модификации от слова совсем. Машине достанется точно такой же брутальный вид со светодиодной оптикой круглой формы, заключенной в квадратную окантовку, а также широкая решетка радиатора с горизонтальными ламелями.

Длина автомобиля должна составить около 5 метров, ширина достигнуть 2 метров, а высота 1,9-метров. Расстояние между осями увеличится на 50 мм – до 2850 мм.

Продавать машину будут как с 2-литровым бензиновым «наддувным» мотором и 8-скоростной АКПП, так и новым 2,4-литровым турбодизельным агрегатом и 9-диапазонным «автоматом». Отдача первого двигателя составит 224 лошадиные силы, а второго 184 л.с. соответственно. Привод останется полным с «понижайкой» и двумя блокировками.

В Китае новая генерация Haval H9 появится в ближайшие несколько месяцев, а на российском рынке машину ждут к концу этого лета.