Обновленная Lada Granta и Lada Vesta уходят в отрыв

Обновленное семейство автомобилей Lada Granta начинает пользоваться высоким спросом на российском авторынке. Согласно информации, опубликованной Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), за апрель 2019 года объем продаж «Гранты» вырос практически вдвое по сравнению с предыдущим годом – 12 тысяч 652 автомобиля против 7 тысяч 447 единиц годом ранее.

Lada Vesta, согласно статистике, в апреле также пользовалась повышенным спросом – 10 тысяч 131 автомобиль против 7 тысяч 786 единиц в апреле 2018 года.

При этом с начала года объем продаж новых автомобилей Lada Vesta в России составил 38 тысяч 019 машин, а Lada Granta – 41 тысячу 278 штук.

Не исключено, что с лета семейства Granta усилит свои позиции на рынке, поскольку «АвтоВАЗ» готовит расширение линейки бюджетника выходом универсала повышенной проходимости Lada Granta Cross.

Сильно контрастируют по сравнению с «Грантой» и «Вестой» результаты продаж Lada XRay. За апрель 2019 года дилеры Lada реализовали всего 2 тысячи 284 автомобиля «Х-Рей», что на 47% ниже, чем было в этом же месяце в прошлом году.