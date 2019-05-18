Новый Chery Tiggo 3 получит обновленный дизайн и экономичный мотор

Китайская Chery планирует скорое обновление своего компактного кроссовера Tiggo 3, продажи дореформенной версии которого на местном рынке с января по апрель 2019 года провалились, продемонстрировав негативную динамику на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Накануне на сайте Министерства промышленности КНР появились фотографии обновленной модели, которая призвана вернуть интерес к данной модели.

Судя по снимкам, передняя часть рестайлингового Tiggo 3 будет выполнена в стиле флагманского кроссовера Tiggo 8. Интерьер новинки пока держится в секрете, но ожидается, что он получит новую переднюю панель, современную мультимедиа-систему с голосовым управлением и множество небольших доработок.

В моторной гамме кроссовера пока указан только один двигатель – 1,5-литровый атмосферный агрегат на 116 лошадиных сил, который заменит 1,6-литровый 126-сильный агрегат. Типы трансмиссий в документах не указаны.

Точные даты дебюта новинки не оглашены, но ожидается, что презентация кроссовера состоится уже в этом году. Напомним, что в России стоимость кроссовера Tiggo 3 стартует с отметки в 894 тысячи 900 рублей.