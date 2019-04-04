Вьетнамская VinFast привезет в РФ кроссовер и седан

Вьетнамская автомобильная марка VinFast подтвердила свои планы относительно России, оглашенные в прошлом году, попутно назвав, какие модели бренда появятся в продаже в нашей стране первыми.

Речь идет о седане и кроссовере, изображения которых на днях появились в открытой базе «Роспатента». Седан спроектирован на базе BMW 5-Series и укомплектован 2-литровым турбированным 231-сильным агрегатом, сочетающимся с АКПП, а кроссовер оборудован тем же двигателем и 8-скоростной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Предсерийное производство машин уже стартовало. Испытательные прототипы будут выпущены в количестве 155 единиц, который до конца этого лета будут обкатывать в 14 государствах на 4 континентах.

Ожидается, что на экспорт автомобили VinFast отправят не раньше 2020 года.