Вьетнамский VinFast, который собирался прийти в Россию, назвал цены кроссоверов VF8 и VF9

Слухи о том, что вьетнамский автомобильный концерн VinFast начнет продажи своих автомобилей в России, ходят уже несколько лет, а в прошлом году компания даже запатентовала у нас дизайн нового кроссовера VFe35. С тех пор никакой информации о возможной экспансии российского рынка вьетнамским автопроизводителем не было. Зато теперь стали известны цены на несколько моделей бренда для экспортных рынков.

Представители VinFast рассекретили стоимость электрических кроссоверов VF8 и VF9 как для рынка Канады, так и для Европы.

На североамериканском континенте цены на батарейные «паркетники» будут стартовать с отметки в 50 тысяч 850 и 69 тысяч 150 местных долларов или 39 тысяч 133 и 53 тысячи 217 долларов США соответственно.

В Европе за кроссоверы VF8 и VF9 будут просить от 43 тысяч 50 и 58 тысяч 700 евро соответственно.

Напомним, VinFast VF8 представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4750 мм. Его комплектуют двумя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил и блоком батарей емкостью порядка 90 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет 510 километров.

«Старший» вариант VinFast VF9 входит в категорию полноразмерных SUV и может похвастать наличием трех рядов сидений. Длина его кузова равна 5118 мм, а размер колесной базы составляет 3150 мм. Как и в случае с VF8, в оснащение модели входят два электромотора с аналогичной производительностью (408 л.с.), но батарея емкостью 106 кВт/ч обеспечивает кроссоверу дальность хода в 680 километров.

О перспективах компании на российском рынке пока говорить что-то определенное сложно. Однако, если верить последней информации, вьетнамский бренд VinFast входит в список автопроизводителей, выпуск машин которых наряду с иранским Iran Khodro и индийской Tata Motors могут наладить на заводе «Автотор» в Калининграде.