Новый вьетнамский кроссовер, который ждут в России, подвергся жёсткой критике

Дебют вьетнамской автомобильной марки VinFast датирован 2017 годом. Компания начинала с лицензионных копий моделей Opel и BMW с двигателями внутреннего сгорания, но впоследствии перешла на машины собственной разработки. Причем полностью электрические.

Одну из первых моделей VinFast уже успели испытать журналисты из США и подвергли ее жесткой критике. Речь идет о «батарейном» кроссовере VF8. Предполагается, что именно он первым поступит на российский рынок.

По словам журналиста Скотта Эванса из «Motor Trend», вьетнамский «паркетник» обладает множеством недоработок, которые несвойственны современным серийным автомобилям.

Кроме того, американского эксперта не устроила работа климатической системы машины, которая всегда дула либо сильно холодным, либо очень горячим воздухом вне зависимости от того, выбран ручной режим, либо автоматический.

Еще один огрех, который нашел журналист, касался движения задним ходом.

«Включаешь заднюю передачу и сразу ждешь, что автомобиль сильно содрогнется. Стояночный тормоз не отключается до тех пор, пока вы не нажмете на педаль акселератора, а когда вы это сделаете, функцию удержания машины придется активировать заново».

С ним согласен коллега Эванса Стивен Юинг из «InsideEVs», но ему, в свою очередь, не понравились ходовые качества VF8.

«С точки зрения плавности хода и управляемости VF8 нуждается в серьезной доработке. Ужасное демпфирование подвески и проблемы с укачиванием за рулем даже не самое страшное.

Реакция на рулевое управление нелинейна и непостоянна. И это очень плохо, особенно когда включен режим «Sport». Рулевое управление становится настолько усиленным, что машина оказывается почти неуправляемой».

Те же самые проблемы нашел в новом кроссовере Vinfast журналист «Road and Truck» Мак Хоган.

«У VinFast VF8 худшая управляемость из всех автомобилей, которые я когда-либо водить. В течение 90 минут езды я постоянно подпрыгивал и раскачивался, а сидя на пассажирском сиденье меня впервые за долгое время укачало. Непонятно, является ли это результатом плохой настройки или фундаментальных проблем с геометрией подвески».

Впрочем, журналистами были обнаружены и некоторые положительные стороны вьетнамского кроссовера.

Так, например, машину похвалили за реакцию на торможениях, а также хоть и не самый качественный, но просторный салон.