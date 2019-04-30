Наш ответ Tesla: проект суперкара Lada Raven могут возродить

Проект российского суперкара Lada Raven, эскизы которого были созданы молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может обрести вторую жизнь. Заброшенная идея по выпуску этой модели заинтересовала главу венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимира Белого, который рассказал об этом в интервью радио Sputnik.

По словам инвестора, сейчас ведутся работы по созданию прототипа электрического спорткара, база для которого взята у проекта Lada Raven. К проекту приглашен дизайнер, создававший виртуальный концепт «Лада Равен».

«Отличие нашей машины от других в том, что у нас будут дешевле по производству, интереснее по дизайну и плюс наш опыт в робототехнике, для создания беспилотного автомобиля», – заявил господин Белый.

Разработкой отечественного электрического суперкара будут заниматься инженеры с учетом последних мировых автомобильных трендов, а сбор средств на производство машины организуют по принципу краудфандинга (народного финансирования).