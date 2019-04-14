«Мечта тракториста»: «Ниву» превратили в трактор на раме

В Сети опубликованы фотографии модернизированного внедорожника Lada 4×4, ранее использовавшегося в гонках. Автомобиль, окрещенный «мечтой тракториста», получил большие внедорожные колеса, раму в задней части кузова, расширенные арки и увеличенный клиренс.

Технические характеристики машины не оглашаются, однако известно, что сейчас внедорожник эксплуатируется как трактор за счет установленного в передней части отвала для земляных и строительных работ.

На кузове внедорожника-трактора можно заметить номерные регистрационные знаки, однако неизвестно, остались ли они от оригинальной «Нивы» или же уже после были присвоены данной машине. В пользу первой версии выступает тот факт, что бывший ВАЗ-2121 лишен фар, а зарегистрировать такое транспортное средство по российским законам удалось бы вряд ли.