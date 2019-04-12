Geely представила суббренд, который займётся выпуском «зелёных» авто

Китайская компания сообщила об открытии новой торговой марки, под именем которой фирма планирует выпускать электрифицированные автомобили. В продажу сначала поступит седан, но уже через 6 лет в модельном ряду будет насчитываться около десяти новинок, включая кроссоверы.

Отметим, что электрокар китайской фирмы был раскрыт ещё несколько месяцев назад. Теперь же стало ясно, что в продажу новинка выйдет уже под именем Geometry. Сообщается, что все модели в серии будут иметь буквенное обозначение, но больше никакой официальной информации нет.

Geely рассказывает, что в настоящий момент на первую модель суббренда уже собрано более 27 тысяч предварительных заказов, причём большая часть из них поступила из-за границы. Однако, когда именно электрокары поступят на глобальный рынок – пока не сообщается.

Напомним, что авто модели «А» получит электромотор с мощностью в 163 лошадиные силы. Он сможет за 8.8 секунд добраться до сотни, а максимальная скорость движения составит 150 километров в час. Запас хода седана составит 410 километров. В топовой модификации будет установлена более ёмкая батарея с увеличенным ресурсом. В фирме сообщили, что новинка получит люксовую комплектацию, которая будет включать в себя огромное количество сенсоров и датчиков, что расширяет перечень ассистентов для водителя.