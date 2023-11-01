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Новый седан Geely для РФ оказался на 200 тысяч рублей дороже, чем в Казахстане

Разница в цене составила 10 процентов

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Geely раскрыла официальный прайс-лист на свой новый седан Emgrand для российского рынка. Произошло это почти через месяц после того, как автомобиль поступил в продажу в Казахстане. Причем в соседнем государстве машина оказалась на 10 процентов дешевле, чем в РФ.

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Согласно информации, опубликованной пресс-службой китайской марки, в России за Emgrand будут просить от 1 миллиона 999 тысяч 990 рублей. В Казахстане, где продажи седана уже идут полным ходом, машина стоит минимум 8 миллионов 990 тысяч тенге или около 1 миллиона 800 тысяч рублей по текущему курсу.

Таким образом, разница в ценах за один и тот же автомобиль составляет 200 тысяч рублей или 10 процентов.

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Напомним, Geely Emgrand представляет собой седан длиной 4,6-метра, шириной – 1,8-метра и высотой – 1,5-метра. Базовая версия «поднебесной» 4-дверки оснащается галогенными фарами, информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем диагональю 8 дюймов, а также кондиционером и датчиками давления в шинах. 

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В более дорогих исполнениях можно рассчитывать на наличие у машины светодиодной оптики, круиз-контроля, климатической системы, камеры заднего вида, датчиков парковки и многого другого.

Оснащается Emgrand что для Казахстана, что для России, одним и тем же безальтернативным полуторалитровым 4-цилиндровым бензиновым «атмосферником», выдающим 122 лошадиные силы.

Связку ему составляет пятискоростная механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат». 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Geely

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