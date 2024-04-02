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В Европе появился новый китайский кроссовер за 1,7 млн рублей, которого нет в России

Его частично создавали в Geely

Текст: Михаил Романченко
Снимок экрана 2024 04 02 в 19.15.02

Несмотря на то, что европейские автопроизводители сильно опасаются расширению присутствия в ЕС дешевых китайских автомобилей, это не мешает новым «поднебесным» маркам активно заходить на этот перспективный для них рынок. 

Компании Eurasia Motor и Livan Auto (входит в Geely Group) объявили о том, что выводят на итальянский рынок свой новый кроссовер Wave 2, который сегодня нельзя купить в России.

Особенностью машины станет бюджетная цена, которая позволит этой модели вклиниться в сегмент, где сейчас представлены недорогие «паркетники» Jeep Avenger, Fiat 600, VW T-Cross и Vauxhall Mokka. 

emc wave 2 1

Утверждается, что за новый кроссовер Wave 2 итальянцам нужно будет заплатить минимум 17 тысяч 700 евро или около 1,7 миллиона рублей. За эти деньги в их распоряжении окажется «паркетник» длиной 4 метра, шириной – 1,76-метра, а также высотой 1,57 метра. 

Спереди кроссоверу достанется расширяющаяся по горизонтали радиаторная решетка, окруженная светодиодными фарами. Колеса будут 16-дюймовыми, а пороги и двери машины прикроют неокрашенным пластиком. 

emc wave 2

В салоне владелец Wave 2 сможет расчитывать на приборную панель, сочетающую в себе аналоговый и цифровой дисплеи, а также 8-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. 

Приводить в движение Wave 2 предстоит полуторалитровому бензиновому мотору на 103 лошадиные силы, крутящий момент которого равен 140 Нм. Двигатель разработан Geely и работает вместе с пятискоростной «механикой» или вариатором, а привод может быть только передним.

Источник:uk.motor1

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