У нового китайского седана Geely Emgrand появилась праворульная версия

Продажи нового седана компании Geely, названного Emgrand, начались в России всего две недели назад. Машина, которая уже предлагалась на нашем рынке раньше, перешла в третье поколение. Вместе с ним 4-дверка сменила платформу, перебазировавшись на архитектуру кроссовера Coolray (BMA). Накануне выяснилось, что у Emgrand теперь есть еще и праворульная версия. Причем под собственным названием.

Как пишет издание «TopGear», в Малайзии скоро начнутся продажи седана Proton S70. Машина представляет собой близнеца «Эмгранда» и внешне отличается только собственными шильдиками и радиаторной решеткой с другим рисунком.

Главные изменения произошли в салоне машины, где рулевое колесо теперь располагается не с левой стороны, как у всех китайских машин, а справа.

Передняя панель обладает точно такой же архитектурой, что и в оригинальном Emgrand, но выделяется на ее фоне уникальным дисплеем комбинации приборов.

Кроме того, в машине переработали программное обеспечение мультимедийной системы седана, переведя его на собственное ПО, поддерживающее интерфейсы Apple СarPlay и Android Auto.

Наконец, у Proton S70 другой селектор трансмиссии, но лишь потому, что у него иная коробка передач. Вместо вариатора или классического 6-скоростного «автомата» (как в России) такая 4-дверка оснащается роботизированной КПП с двумя сцеплениями, связку которой составляет полуторалитровый трёхцилиндровый турбомотор мощностью 102 лошадиные силы и 142 Нм.

Для сравнения, у нас Emgrand продают с атмосферной «четверкой», а в Китае машина предложена с гибридным силовым агрегатом на базе того же безнаддувного мотора.

Сколько будет стоить праворульный «Эмгранд» в Малайзии пока неизвестно, но в России за леворульную машину просят минимум 2 миллиона рублей.