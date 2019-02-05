Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью

Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью. Согласно информации японского сайта Best Car, презентация автомобилей состоится на Токийском автосалоне 2019 года.

По данным издания, обе модели в новом поколении сохранят рамную конструкцию, но станут значительно легче и безопаснее.

Оба внедорожника перестанут оснащать 8-цилиндровыми двигателями вместо которых предложат 3,5-литровый битурбированный 6-цилиндровый двигатель мощностью 400-450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Пару ему составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В Сети уже опубликованы первые неофициальные рендеры новинок, которые осенью будут показаны в Токио. Продажи машин должны стартовать в 2020-м году, сменив в салонах дилеров текущие модели, которые реализуются еще с 2007 года.