Subaru представила концепты Forester STI и Impreza STI

На Токийском автосалоне состоится презентация двух новых концепт-каров компании Subaru, которые станут предвестниками появление серийных машин.

На предстоящем мотор-шоу японцы представят варианты хэтчбека Impreza и кроссовера Forester, которые получат к своим названиям приставку STI.

Модель Forester STI получит 6-поршневые тормозные механизмы Brembo, спортивную подвеску, 19-дюймовые колесные диски специального дизайна, а также ряд дополнений по аэродинамическому обвесу. Приводить в движение прототип будет 2-литровый атмосферный мотор на 145 «лошадок», работающий в связке с электрическим двигателем на 14 «скакунов».

Хэтчбек Impreza STI отличается от обычной «Импрезы» лишь дизайном. Автомобиль получил бампера и пороги, украшенные накладками, черные крышу и зеркала заднего вида, специальные колеса, а также новую отделку салона. Под капотом машины установлен прежний 2-литровый атмосферный двигатель, выдающий 156 лошадиных сил мощности.

Данных о том, когда стоит ждать презентации серийных исполнений Forester STI и Impreza STI, пока нет.