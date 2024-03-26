Дилер сжег сцепление на Subaru WRX клиента: теперь на него подают в суд

Случаи, когда сотрудники автосервисов неспециально ломали машины клиентов, нередки, но когда это происходит у официального дилера, который затем пытается откреститься от своей вины, это выходит за рамки разумного.

Накануне об одном таком событии поведало издание «Automotive News». По информации журнала, житель штата Коннектикут (США) в апреле 2023 года приобрел у официального дилера Subaru WRX и уже в ноябре приехал на вторую плановую замену моторного масла.

Процедура была выполнена успешно. И, вероятно, сотрудники автосалона решили отметить ее попыткой покататься на машине. А за руль WRX явно сел человек, который никогда не ездил на автомобиле с механической коробкой передач.

После уроков вождения на чужом авто сотрудники дилерского автосервиса вернули WRX на место, где менеджер по обслуживанию был в полном шоке, узнав, что автомобиль использовался, да еще и таким халатным способом.

После проверки выяснилось, что механики сожгли на Subaru сцепление, но вместо того, чтобы рассказать об этом владельцу WRX, они попытались скрыть повреждения и следы того, что на машине кто-то ездил помимо ее владельца.

Впрочем, приехавший на приемку автомобиля обладатель этого Subaru сразу же понял, что с его WRX произошло что-то неладное и поднял записи с камер.

Теперь официальному дилеру Subaru предстоит столкнуться с судебным иском, в котором владелец WRX требует возместить ему ущерб, а также обвиняет автосалон в халатности и даже краже.