Subaru Impreza может стать чистым электромобилем

Сегодняшняя линейка компании Subaru включает в себя только один полноценный электромобиль. Им является кроссовер Solterra, который предлагается даже на российском рынке и является производной моделью от Toyota bZ4X. Ближайшие планы «Субару» связаны с электрификацией. По задумке руководство японского бренда, к концу 2026 года четыре из ее новых автомобилей будут полностью электрическими.

По новым слухам, пришедшим из Австралии, в этот список может войти и знаменитая модель Subaru Impreza. Намеком на то, что машину ждет превращение в электромобиль, послужило снижение ее запаса хода в модернизированной версии (гибрид).

Австралийское издание «CarsGuide» заглянуло в будущее и решило представить, как будет выглядеть полностью электрическая «Импреза». На рендере, подготовленном художниками журнала, Impreza EV предстала в совершенно новом дизайне, который напоминает стиль, доставшийся кроссоверу Solterra.

Спереди хэтчбеку досталась узкая оптика, а также бампер сложной формы с перегородкой посередине и крупными воздуховодами по бокам. Арки новинки оказались подчеркнуты неокрашенным пластиком, который проходит и по нижней части дверей, на крышке багажника виднеется крупный спойлер, а колесные диски выполнены в необычном виде и обладают черными колпаками, улучшающими аэродинамику.

В самой Subaru пока не подтверждают, но и не опровергают вероятность превращения Impreza в чистый электромобиль. Единственным заявлением от руководства японской марки в отношении модели является интервью управляющего директора австралийского офиса Subaru Блэра Рида, который заявил следующее: