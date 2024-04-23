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Subaru «убьет» Legacy после 2025 года

Причина – резкое падение спроса

Текст: Алиса Шашкова
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Автопроизводители стараются использовать известные имена в своих модельных рядах как можно дольше, но иногда им приходится отказываться от этой затеи из-за резкого падения продаж.

Так, к примеру, Subaru намерена «убить» Legacy – автомобиль, который долгое время отлично продавался в США, однако с недавних пор резко потерял в покупателях.

Журнал «Motor1» пишет, что в руководстве «Субару» собираются снять машину с конвейера после 2025 года. Причины такого решения стали неожиданностью, ведь у Legacy в Штатах был солидный 2023 год. Модель нарастила продажи на 12,9 процента, но за первые три месяца 2024 года резко потеряла покупателей (-13,1%). 

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Последний пик продаж Legacy датирован 2016-м годом, когда Subaru удалось реализовать 65 тысяч 306 таких машин.

Напомним, премьера Subaru Legacy состоялась в 1989 году. Машина выпускалась исключительно в США, и за 35 лет разошлась тиражом более 1 миллиона 300 тысяч автомобилей. 

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Ранее в «Субару» заявили, что к 2028 году в ее линейке будет восемь электромобилей. Так что есть основания полагать, что рано или поздно место Legacy займет что-то полностью электрическое. 

Источник:Motor1

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