Критики не могут определиться, какой среднеразмерный пикап является лучшим в 2024 году

Как и в случае со всем, что угодно, мнение людей о лучших пикапах сильно разнится от человека к человеку. И все потому, что лидеры этого сегмента отвечают разным потребностям. В итоге критики не могут прийти к единому мнению о лучшем среднеразмерном пикапе в 2024 году.

Определение лучшего среднеразмерного пикапа сводится к результатам его испытаний, а также оценкам, основанным на производительности, комфорте, рейтинге безопасности и многом другом. Вот только общего мнения по этому вопросу до сих пор нет.

Так, к примеру, портал «U.S.News» называет Toyota Tacoma и Honda Ridgeline лучшими вариантами в сегменте пикапов в 2024 году. Обе модели получили оценку 8,1 балла из 10.

Тогда как другое авторитетное издание «Edmunds» считает, что лучшим пикапом этого года является Ford Ranger. Машине присудили 8,2 балла из 10, в то время как Toyota Tacoma напротив расположилась в этом рейтинге только на четвертой позиции с оценкой всего 7,8 балла из 10.

В случае с ТОП-ом, где Toyota Tacoma является лидером, журналисты хвалят ее за новые мощные и эффективные силовые установки, хорошее поведение при езде по асфальту и современный, а также удобный салон. Потенциальные недостатки машины включают в себя низкую грузоподъемность, небольшое заднее сиденье и посредственную шумоизоляцию моторного отсека.

Что касается Ford Ranger, то его высокая оценка связана с наличием линейки мощных двигателей, неплохой управляемости и просторного салона, а также отличную буксировочную способность. В число минусов машины включают подтупливающее рулевое управление, отвлекающую от езды мультимедийную систему и высокую цену для своего класса.