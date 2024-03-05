Раскрыты самые экологичные автомобили в мире: победитель удивит

Каждый год, начиная с 2015-го, американский совет по энергоэффективной экономике (ACEE) публикует отчет «GreenerCars». Это исследование, в котором оценивается жизненный цикл парниковых газов и производственных выбросов, загрязняющих атмосферу.

Вместе с тем, этот же рейтинг учитывает общее воздействие на экологию любого транспортного средства, будь то автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, либо работающий на электричестве или даже на водородных топливных элементах.

Каждый из представленных на рынке США автомобилей получил собственный рейтинг в категории экологичность, максимальная оценка в котором составила 100 баллов. У кого эта цифра оказалась больше, те машины считаются наиболее чистыми для экологии.

Самым экологичным автомобилем в 2024 году организация ACEEE неожиданным образом назвала не электрокар, а подключаемый гибрид Toyota Prius. Машина заработала в рейтинге 71 балл.

На второй строчке расположились электромобиль Lexus RZ в версии 300e мощностью 204 лошадиные силы и с запасом хода в 599 километров, а также «батарейный» Mini Cooper SE (по 67 баллов).

В тройку вошли электрический хэтчбек Nissan Leaf и кроссовер Toyota bZ4X с результатом по 66 баллов каждый.

Четвертое место в этом ТОП-е досталось как подключаемой гибридной модификации популярного кроссовера Toyota RAV4, так и корейскому гибридному седану Hyundai Elantra. Обе машины заработали в исследовании ACEEE по 64 балла.

А замкнули пятерку сразу три модели: электрический вариант кроссовера Hyundai Kona, гибридная версия 4-дверки Toyota Camry и «батарейный» паркетник Kia EV6. Каждый представитель этого трио получил от независимого жюри оценку за экологичность в 63 балла.