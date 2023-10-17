Гараж скандалиста Джереми Кларксона: какие автомобили в нем были и какие до сих пор остаются 

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон за свою журналистскую карьеру успел поездить практически на всех автомобилях в мире, начиная от Toyota Hilux и заканчивая крошечным Peel P50, между которыми располагались такие редкие авто, как McLaren P1 и BMW Brutus Bomber.
Британец очень любит машины, а значит он крайне разборчив, когда речь заходит о покупке такой техники лично для себя.
Daily-Motor.ru собрал список из автомобилей, которыми на протяжении многих лет владел, либо продолжает владеть один из самых скандальных ведущих на телевидении в автотематике.
Одним из самых часто используемых в гараже одиозного британца всегда был кроссовер Volvo XC90. Только машин первого поколения было сменено четыре, а саму модель он прозвал «первым авто, спроектированным кем-то, у кого есть дети, а не инженером, прочитавшим о детях в книгах».
Но когда речь не заходила о семейных поездках, то Кларксон активно эксплуатировал гораздо более управляемые и производительные машины, включая Ford Escort Cosworth 1993 года выпуска, Jaguar XJ6 1994 года выпуска, а также Jaguar XJR 4.0 1996 производственного года.
Был в гараже британского журналиста и один Ferrari. В частности F355 1996 года, звук двигателя которого он сравнивал с «божественным криком».
А еще Кларксон ценил не только быстрые, но и надежные машины. Примером этого стало два внедорожника Toyota Land Cruiser 1999 и 2001 годов выпуска соответственно.
Первый удостоился от него звания «самого крепкого хлама, на котором ему приходилось ездить», а второй похвалы за свою вместительность:
Было время, когда британец даже разъезжал на тривиальном Ford Focus 2001 года выпуска. И иронично прозвал его «ребенком-вундеркиндом, который только что окончил Кембридж со степенью в области квантовой физики».
В число автомобилей, которые использовались Кларксоном в последние 20 лет также входили: Mercedes SL 55 AMG 2002, Ford GT 2005, Mercedes SLK 55 AMG 2005, Lamborghini Gallardo Spyder 2007 и Mercedes CLK 63 Black Series 2008.
Что касается машин, остающихся во владении шоумена, то в этот список входят: Mercedes 600 Grosser 1971 года выпуска, Range Rover 2008 года выпуска, классический Mini и роскошный Bentley Flying Spur.