Гараж скандалиста Джереми Кларксона: какие автомобили в нем были и какие до сих пор остаются 

Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон за свою журналистскую карьеру успел поездить практически на всех автомобилях в мире, начиная от Toyota Hilux и заканчивая крошечным Peel P50, между которыми располагались такие редкие авто, как McLaren P1 и BMW Brutus Bomber.

Британец очень любит машины, а значит он крайне разборчив, когда речь заходит о покупке такой техники лично для себя.

Daily-Motor.ru собрал список из автомобилей, которыми на протяжении многих лет владел, либо продолжает владеть один из самых скандальных ведущих на телевидении в автотематике.

Одним из самых часто используемых в гараже одиозного британца всегда был кроссовер Volvo XC90. Только машин первого поколения было сменено четыре, а саму модель он прозвал «первым авто, спроектированным кем-то, у кого есть дети, а не инженером, прочитавшим о детях в книгах».

Но когда речь не заходила о семейных поездках, то Кларксон активно эксплуатировал гораздо более управляемые и производительные машины, включая Ford Escort Cosworth 1993 года выпуска, Jaguar XJ6 1994 года выпуска, а также Jaguar XJR 4.0 1996 производственного года.

Был в гараже британского журналиста и один Ferrari. В частности F355 1996 года, звук двигателя которого он сравнивал с «божественным криком».

А еще Кларксон ценил не только быстрые, но и надежные машины. Примером этого стало два внедорожника Toyota Land Cruiser 1999 и 2001 годов выпуска соответственно.

Первый удостоился от него звания «самого крепкого хлама, на котором ему приходилось ездить», а второй похвалы за свою вместительность:

«Он способен поглотить меня, жену, ее эмбрион, двоих детей, собаку и качели».

Было время, когда британец даже разъезжал на тривиальном Ford Focus 2001 года выпуска. И иронично прозвал его «ребенком-вундеркиндом, который только что окончил Кембридж со степенью в области квантовой физики».

В число автомобилей, которые использовались Кларксоном в последние 20 лет также входили: Mercedes SL 55 AMG 2002, Ford GT 2005, Mercedes SLK 55 AMG 2005, Lamborghini Gallardo Spyder 2007 и Mercedes CLK 63 Black Series 2008.

Что касается машин, остающихся во владении шоумена, то в этот список входят: Mercedes 600 Grosser 1971 года выпуска, Range Rover 2008 года выпуска, классический Mini и роскошный Bentley Flying Spur.