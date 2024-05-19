«АвтоВАЗ» определился с датой начала продаж китайских кроссоверов 

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ», взявшийся за новомодный за рубежом бейдж-инжиниринг, готовится к началу продаж кроссовера Xcite X-Cross 7. Несмотря на определенную задержку, среднеразмерный кроссовер, представляющий собой Chery Tiggo 7 Pro, доберется до автосалонов Lada уже совсем скоро.

Как пишет телеграм-канал «Русский автомобиль», первые машины уже начали поступать в распоряжение дилеров. Официальный старт продаж кроссоверов Xcite X-Cross 7 запланирован на 27 мая.

Выпуском таких автомобилей будет заниматься предприятие в Санкт-Петербурге, где ранее собирали машины Nissan. Кроссоверам предстоит отличаться от аналогов китайского производства собственными шильдиками с названием бренда и самих автомобилей.

Под капотом Xcite X-Cross 7 расположится известный по оригинальному Chery Tiggo 7 Pro бензиновый двигатель рабочим объемом 1,5-литра с турбиной, максимальная отдача которого составит 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Пару ему составит вариатор и безальтернативный передний привод.

С места до 100 км/ч китайский кроссовер российской сборки будет разгоняться за 9,8-секунды, а его максимальная скорость окажется равна 186 км/ч.

Напомним, первые испытания кроссовера Chery в стенах научного центра «АвтоВАЗа» стартовали еще осенью прошлого года. С тех пор запуск проекта несколько раз откладывался.