Электро-Creta от Hyundai попала в объективы фотошпионов

Бестселлер Hyundai в сегменте кроссоверов (Creta) готовится к тому, чтобы стать одним из самых продаваемых автомобилей в новой для себя категории – электрокаров. Разработка машины ведется с прошлого года и тестовые прототипы периодически попадают в объективы очевидцев. Так произошло и на этот раз, причем авторам фотографий удалось не просто заснять кузов Creta EV, но еще и заглянуть в ее салон.

Снимками автомобиля поделился блогер с ником «PilotonWheels». На них машина показалась на публике в плотной маскировке, через которую приглядываются лишь части передних крыльев, а также крыша и задние отражатели.

В целом набор шпионских фото намекает на то, что внешне электрический «паркетник» будет соответствовать своему брату с ДВС. В начале этого года такие машины пережили фейслифтинг и, похоже, нововведения, реализованные в ходе обновления (новая решетка радиатора, раздельные фары и другие колесные диски), перекочуют и на электро-Крету.

В салоне батарейного «паркетника» фотошпионам удалось обнаружить ту же компоновку, что и в Creta с двигателем внутреннего сгорания. Судя по снимкам, машине достанется аналогичная конфигурация дисплеев, объединяющая между собой экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Кроме того, электрическая Creta обзаведется аналогичным двухспицевым мультирулем, но лишится селектора трансмиссии на центральном тоннеле, который перенесут за рулевое колесо.

Что до технической части машины, то здесь пока ничего неизвестно. Инсайдеры пишут, что Creta EV может получить литий-ионную батарею емкостью 45 кВт/ч, но запас хода автомобиля засекречен.

В продажу новый вариант «Креты» должен поступить в начале 2025 года.