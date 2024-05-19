Владелец Rolls-Royce Phantom заплатил за ремонт машины больше, чем теперь стоит сам автомобиль

Многие мечтают о роскошных автомобилях. И одним из главных представителей такого сегменте без сомнений является Rolls-Royce Phantom. Но владеть такой машиной бывает недешево, что доказал ее обладатель, выставивший автомобиль на продажу за смешную для него сумму с учетом не так давно проведенного ремонта.

Журнал «CarsCoops» рассказал о продающемся в США Rolls-Royce Phantom 2004 года выпуска, за который его владелец просит меньше, чем стоил ремонт машины в прошлом году.

Роскошный седан оценен в 69 тысяч 950 долларов (6,3 миллиона рублей) при его цене 20 лет назад в 320 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей).

«Четырехдверка» оснащена родным 6,8-литровым мотором V12, выдающим 453 лошадиные силы. Но именно он в итоге заставил владельца «Фантома» раскошелиться на ремонт, который он не сможет окупить даже продажей машины.

В объявлении продавец прикрепил чеки, в которых в качестве стоимости ремонта автомобиля в 2023 году указана сумма в 78 тысяч 913 долларов (примерно 7,2 миллиона рублей).

Сопоставив эти цифры с теми, за которые 20-летний Phantom выставлен на продажу, можно понять, что никакой выгоды от этой сделки владелец Rolls-Royce не просто не получит, а еще и окажется в жирном минусе.

Но, вероятно, единственное, что его сейчас волнует, как избавиться от такой высасывающей деньги обузы.