Названы 10 автомобилей, способных проехать без поломок почти 500 тысяч километров

Надежность и стоимость обслуживания является, пожалуй, одним из наиболее важных факторов при покупке как нового, так и подержанного автомобиля.

Американское издание «Hot Cars», основываясь на информации по поломкам, а также стоимости ремонта от сервиса «RepairPal», составило список автомобилей, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку пробега в 450 тысяч километров.

Редакция Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выбрала из них модели, которые можно купить в том числе и на российском рынке. В десятке доминирующей силой оказались представители японского автопрома.

Honda Civic

Практичный и надежный компактный хэтчбек всегда считался эталоном с точки зрения беспроблемности. Кроме того, благодаря тому, что автомобиль является еще и экономичным, его средняя стоимость ремонта в год составляет всего 368 долларов (около 30 тысяч рублей).

Honda CR-V

Еще один представитель модельной линейки Honda, зарекомендовавший себя за долгие годы производства как очень надежный автомобиль. Средняя оценка его качества по версии «RepairPal» составляет 4,5 балла из 5 возможных.

Как отмечают американские журналисты, при тщательном и регулярном обслуживании этот японский кроссовер способен проехать более 300 тысяч миль (482 тысячи километров) и даже больше.

Hyundai Elantra

Единственный в этом рейтинге автомобиль из Кореи, надежность которого была в центре внимания Hyundai еще с начала 2000-х годов. Аналитики «RepairPal» поставили этой модели за ее качество оценку в 4,5 балла из 5 возможных, отметив, что вероятность проведения капремонта основных узлов и агрегатов в случае с «Элантрой» в первые 10 лет эксплуатации равна всего 17,7%.

При этом среднегодовая цена ремонта машины составляет 588 долларов (48 тысяч 200 рублей), что ниже чем в среднем по сегменту.

Toyota RAV4

О том, что автомобили Toyota надежны, пожалуй, известно всем. Но особняком в этом списке стоит кроссовер RAV4, который своим примером продемонстрировал способность без проблем проезжать более 300 тысяч миль (482 тысячи километров). Свидетельством этого является множество примеров, которые можно встретить на дорогах.

Остальные участники ТОП-а надежности, вошедшие в десятку лучших, расположились следующим образом:

5 место – Subaru Legacy;

6 место – Lexus RX в версии 350;

7 место – Mercedes-Benz 300 SDL;

8 место – Toyota Land Cruiser;

9 место – Toyota Camry;

10 место – Mazda6.