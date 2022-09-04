Как известно, автомобильный мир постоянно эволюционирует, создавая все более и более необычные творения. Впрочем, мировой автопром это не только массовые модели, но и небольшая часть действительно оригинальных и самобытных автомобилей, которые редко удается встретить в общем потоке. Редакция Daily-Motor.Ru прошерстила всемирную паутину в поисках самых необычных и странных машин, которые когда-либо попадались в объективы камер по всему миру.

Восьмиколесный седан Toyota

Первое упоминание в прессе о необычном седане Toyota Vios, оснащенном четырьмя осями, появилось еще в 2019 году. Автомобиль был заснят в Индонезии и принадлежал одному из владельцев местного таксопарка. Машину собрали из двух частей, которые изначально собирались превратить в диваны. Задняя подвеска этой «Тойоты» представляла собой три оси. Тяга подавалась на первую, а она, в свою очередь, раскручивала две остальные.

Для чего владельцу автомобиля понадобилось использовать такую странную конструкцию – не уточнялось.

Автомобиль-амфибия Sea Lion

Этот проект принадлежит перу дизайнера Марка Витта, который начал его в 2006-м году, а завершил спустя шесть лет – в 2012-м. Специалисту удалось создать транспортное средство, которое способно передвигаться как по асфальтовым дорогам, так и по воде.

При этом сам Sea Lion выглядел как автомобиль из фильмов про супергероев, а за счет роторного мотора Mazda был способен развивать на суше скорость до 180 километров в час, а на воде – до 100 км/ч.

Пикап вверх тормашками

Создателем этого крайне странного автомобиля является американец Рик Салливан, который использовал в нем сразу две модели – Ford Ranger и Ford F-150 (1991 и 1995 годов выпуска соответственно).

В результате мужчине удалось подготовить перевернутый пикап с четырьмя парами колес, два из которых не задействовались, а выполняли роль декоративных. Главной целью проекта было привлечение внимания окружающих. И это в итоге ему удалось без особых проблем.

Машина-банан

В 2011 году одному из американских кастомайзеров пришла в голову идея построить The Big Banana Car. Речь идет о 7-метровом бананомобиле, спроектированном на базе пикапа Ford F-150 1993 года.

Несмотря на столь странный кузов автомобиль был способен разгоняться до скорости в 137 километров в час. Кроме того, из-за своей уникальности попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный и одновременно короткий автомобиль-банан в мире.

Двусторонний пикап

Взглянув на машину с первого взгляда будет сложно понять, в какую сторону он движется. А все потому, что это работа одного из жителей США, который использовал в ней обычный пикап Chevrolet Silverado 1976 года – точнее две его передних части кузова.

Впрочем, понятия «перед» и «зад» в нем являются крайне относительными. Разобраться, где какая часть машины можно только в момент торможения, когда вместо фар загораются красные фонари стоп-сигналов.