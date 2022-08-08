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Названы лучшие 10-летние седаны, которыми довольны их владельцы

От: Алексей Шмидт
2012 toyota corolla sedan s fq oem 1 1600

Американское аналитическое агенство «Consumer Reports» завоевало свой авторитет в автомобильной среде не только рейтингами самых надежных и проблемных моделей, но и другими интересными подборками. Одним из них считается так называемый рейтинг удовлетворенности, в котором владельцев просят оценить тот или иной продукт на предмет того, купили ли бы они его снова. Последний такой ТОП затронул седаны возрастом 10 лет. 

Журналисты издания, формируя рейтинг, оценивали ту или иную модель по различным критериям, в числе которых оказались как надежность и затраты на эксплуатацию, так и лояльность к ней владельца. Результаты исследования не оказались неожиданными. 

В ТОП-12 лучших 10-летних седанов, которыми довольны их владельцы, большая часть пришлась на автомобили японского автопрома. В компактном классе лучшей оказалась Acura TSX (ценовой диапазон от 11 тысяч 900 до 13 тысяч 975 долларов). За ней расположилась Toyota Corolla ($10,200 – $11,075), а замкнул тройку Infiniti G ($9,725 – $10,675). 

В категории средне- и большеразмерные седаны пальму первенства у Lexus ES ($14,050) и Toyota Camry ($10,825 – $13,075) вырвал Toyota Avalon ($12,625 – $13,525). Четвертой стала Mazda6 ($7,525 – $11,275), а пятую строчку зарезервировал за собой седан Buick LaCrosse ($11,300 – $12,725). 

Немного разбавил десятку немецкий Mercedes-E-Class ($12,725 – $27,575), однако за ним опять расположились «японцы» – Acura TL ($11,650 – $14,150), Honda Accord ($10,925 – $12,475) и Subaru Legacy ($8,950 – $15,000). 

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