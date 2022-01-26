Президентский лимузин ЗИЛ-114 продадут во Франции. И даже не сильно дорого

Аукционный дом Artcurial опубликовал список лотов ближайших торгов, которые состоятся в столице Франции (Париже) в середине марта этого года. Среди них оказался хорошо известный на постсоветском пространстве лимузин ЗИЛ-114.

Машина сошла с конвейера в 1967 году. Автомобиль построили специально для президента Монголии, который накатал на нем всего 25 тысяч км.

Согласно описанию лота, до 2004 года президентский ЗИЛ-114 хранился в музее автомобилей глав государств, однако затем машину приобрел частный коллекционер, пожелавший остаться неназванным. В его распоряжении лимузин пробыл 15 лет и все это время находился в гараже.

За годы простоя кузов машины, а также ее моторный отсек начала «подъедать» ржавчина. При этом салон до сих пор находится в хорошем состоянии.

Приводит в движение лимузин 7-литровый бензиновый двигатель мощностью 300 лошадиных сил, связку которому составляет автоматическая коробка передач с кнопочным управлением. В случае этой машины трансмиссия требует ремонта.

Неидеальное визуальное, а также техническое состояние прямым образом отразилось на итоговой цене лота. За президентский лимузин ЗИЛ-114 в ходе аукциона рассчитывают выручить всего от 40 до 60 тысяч евро или 3 миллиона 500 – 5 миллионов 200 тысяч рублей по текущему курсу.