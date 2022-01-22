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«Японская Нива»: Vlada 4×4 получит версии «кемпинг», «оффроуд» и «спорт»

От: Алексей Шмидт
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На этой неделе состоялся автосалон в Токио (Tokyo Auto Salon 2022), в котором принял участие как минимум один российский автомобиль. Им оказался внедорожник Lada Niva, который будут продавать в Японии под именем Vlada 4×4. Поставки машин из России в «страну восходящего солнца» организует Владивостокская компания «Сумотори». 

По задумке фирмы, компания будет продавать в Японии по 250 внедорожников Vlada 4×4 в год. Перед их отправкой на острова во Владивостоке машинам будет присвоен уникальный идентификационный номер, необходимый для их легальной реализации на азиатском рынке. 

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На мероприятии была представлена самая простая модификация внедорожника (Classic), стоимость которой составит от 2 миллионов 700 тысяч иен или 1 миллион 799 тысяч рублей. Но «японская Нива» будет предложена на новом для себя рынке и в других исполнениях. Об этом рассказал президент компании-экспортера Sumotori Japan Виталий Векреенко. 

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По словам специалиста, которого цитирует издание «Lada Niva Documentary», Vlada 4×4 получит на японском рынке несколько спецверсий, в числе которых окажутся исполнения: «кемпинг», «оффроуд» и «спорт». Разработкой всех их будет лично заниматься Sumotori. 

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Кроме того, если верить заявлениям руководства владивостокской фирмы, до 2023 года компания подготовит «Ниву» с автоматической трансмиссией и полностью электрическую модификацию этого внедорожника. 

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