На этой неделе состоялся автосалон в Токио (Tokyo Auto Salon 2022), в котором принял участие как минимум один российский автомобиль. Им оказался внедорожник Lada Niva, который будут продавать в Японии под именем Vlada 4×4. Поставки машин из России в «страну восходящего солнца» организует Владивостокская компания «Сумотори».

По задумке фирмы, компания будет продавать в Японии по 250 внедорожников Vlada 4×4 в год. Перед их отправкой на острова во Владивостоке машинам будет присвоен уникальный идентификационный номер, необходимый для их легальной реализации на азиатском рынке.

На мероприятии была представлена самая простая модификация внедорожника (Classic), стоимость которой составит от 2 миллионов 700 тысяч иен или 1 миллион 799 тысяч рублей. Но «японская Нива» будет предложена на новом для себя рынке и в других исполнениях. Об этом рассказал президент компании-экспортера Sumotori Japan Виталий Векреенко.

По словам специалиста, которого цитирует издание «Lada Niva Documentary», Vlada 4×4 получит на японском рынке несколько спецверсий, в числе которых окажутся исполнения: «кемпинг», «оффроуд» и «спорт». Разработкой всех их будет лично заниматься Sumotori.

Кроме того, если верить заявлениям руководства владивостокской фирмы, до 2023 года компания подготовит «Ниву» с автоматической трансмиссией и полностью электрическую модификацию этого внедорожника.