Ford Mondeo 6 поколения: появились первые официальные фото

Компания Ford опубликовала первые официальные фотографии седана Mondeo 6 поколения. Автомобиль спроектирован специально для китайского рынка.

В США семейство этой модели уже не продается, тогда как в Европе от него откажутся в марте 2022 года. Таким образом, главным и единственным рынком сбыта для нового «Мондео» станет «Поднебесная».

Китайский Mondeo является близким родственником дебютировавших в прошлом году кросс-лифтбэка Ford Evos и премиальной «четырехдверки» Lincoln Zephyr. Созданием всей тройки занималась одна команда. У «Эвоса» новый «Мондео», судя по официальным снимкам, унаследует внешний облик с фирменным 2-этажным «передком» и светодиодной оптикой уже «в базе».

Шестое поколение седана окажется крупнее его хорошо известного предшественника. Длина машины увеличится на 62 мм – до 4935 мм, ширина – до 1875 мм (+23 мм), а высота – до 1500 мм (плюс 30 мм). Колесная база и вовсе растянется до 2945 мм, что на 95 мм превышает расстояние между осями «четвертого» Mondeo.

Среди «фишек» новинки – новомодные скрытые в кузов дверные ручки, выдвигающиеся при приближении водителя, а также рисунок задних фонарей в виде зубцов, выполненный в стиле Ford Mustang.

О технической стороне Mondeo 2022 пока мало что известно. Официально заявлен только один двигатель – 2-литровый «наддувный» мотор EcoBoost мощностью 246 лошадиных сил, работающий в связке с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Гибридных или электрических версий у седана, по слухам, не будет.

Как будет выглядеть салон автомобиля, в Ford не показали. Впрочем, скорее всего большинство интерьерных решений в новый Mondeo перекочует с модели Evos (в том числе огромный дисплей мультимедийной системы шириной 1100 мм).

Полноценную премьеру нового китайского «Мондео» обещают провести до конца первого квартала. Производством машины для местного рынка займется совместное предприятие Changan и Ford.