Трехосный Ford EcoSport с шестью колесами пытаются продать в США за 7 тысяч долларов

Шестиколесный Ford EcoSport, продающийся в Штатах

Ford EcoSport представляет собой компактный кроссовер, от которого никто не ждет, что он будет вместительным. Однако один из его предыдущих владельцев в США решил, что ему нужна большая машина, и переделал свой «паркетник» 2019 года выпуска в трехосный шестиколесный внедорожник. Недавно получившийся «Франкенштейн» был выставлен на аукцион «Bring a Trailer».

Главным отличием от стандартного кроссовера стала дополнительная третья ось, установленная в задней части машины. Для реализации проекта из кузова вырезали участок сразу за задними дверями. Затем туда приварили удлиненную секцию кузова и дополнительное шасси, после чего автомобиль получил еще одну пару колес. Заднюю часть также дополнили спойлером на крыше, стилизованным под спортивные автомобили.

Несмотря на масштабные изменения кузова, салон сохранил оснащение заводской версии Titanium. Внутри установлены черные кожаные сиденья, водительское кресло с электроприводом и регулировкой в шести направлениях, а также 6,5-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

За звук отвечает аудиосистема Bang & Olufsen. В остальном интерьер сохранил привычную архитектуру стандартного Ford EcoSport.

Силовая установка после переделки осталась без изменений. Под капотом находится 2-литровый четырехцилиндровый двигатель Duratec мощностью 166 лошадиных сил и крутящим моментом 202 Нм.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift. Привод полный, однако трансмиссия передает тягу только на переднюю и центральную оси.

Дополнительная задняя ось, судя по конструкции автомобиля, ведущей не является. Трансмиссия также не подвергалась доработке для увеличения нагрузки из-за появления третьей оси и дополнительного веса.

История автомобиля насчитывает несколько серьезных изменений. Согласно отчету Carfax и регистрационным документам, Ford EcoSport попал в лобовое столкновение в ноябре 2019 года, после чего получил статус восстановленного автомобиля.

В последующие годы кроссовер подвергся масштабной переделке. Нынешний владелец приобрел его в прошлом году, а пробег автомобиля сейчас составляет чуть более 75 тысяч километров.

На момент публикации этой статьи последней ставкой на этот лот является сумма в 7 тысяч долларов или около 590 тысяч рублей. До конца торгов остается еще два дня, но вряд ли итоговая цена машины окажется заметно выше.