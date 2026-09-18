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Трехосный Ford EcoSport с шестью колесами пытаются продать в США за 7 тысяч долларов

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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На аукцион Bring a Trailer выставили крайне необычную переделку известного компакт-кроссовера Ford

Трехосный Ford EcoSport с шестью колесами пытаются продать в США за 7 тысяч долларов
Шестиколесный Ford EcoSport, продающийся в Штатах

Ford EcoSport представляет собой компактный кроссовер, от которого никто не ждет, что он будет вместительным. Однако один из его предыдущих владельцев в США решил, что ему нужна большая машина, и переделал свой «паркетник» 2019 года выпуска в трехосный шестиколесный внедорожник. Недавно получившийся «Франкенштейн» был выставлен на аукцион «Bring a Trailer».

Главным отличием от стандартного кроссовера стала дополнительная третья ось, установленная в задней части машины. Для реализации проекта из кузова вырезали участок сразу за задними дверями. Затем туда приварили удлиненную секцию кузова и дополнительное шасси, после чего автомобиль получил еще одну пару колес. Заднюю часть также дополнили спойлером на крыше, стилизованным под спортивные автомобили.

Трехосный Ford EcoSport с шестью колесами пытаются продать в США за 7 тысяч долларов

Несмотря на масштабные изменения кузова, салон сохранил оснащение заводской версии Titanium. Внутри установлены черные кожаные сиденья, водительское кресло с электроприводом и регулировкой в шести направлениях, а также 6,5-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Трехосный Ford EcoSport с шестью колесами пытаются продать в США за 7 тысяч долларов

За звук отвечает аудиосистема Bang & Olufsen. В остальном интерьер сохранил привычную архитектуру стандартного Ford EcoSport.

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Силовая установка после переделки осталась без изменений. Под капотом находится 2-литровый четырехцилиндровый двигатель Duratec мощностью 166 лошадиных сил и крутящим моментом 202 Нм.

Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач SelectShift. Привод полный, однако трансмиссия передает тягу только на переднюю и центральную оси.

Трехосный Ford EcoSport с шестью колесами пытаются продать в США за 7 тысяч долларов

Дополнительная задняя ось, судя по конструкции автомобиля, ведущей не является. Трансмиссия также не подвергалась доработке для увеличения нагрузки из-за появления третьей оси и дополнительного веса.

История автомобиля насчитывает несколько серьезных изменений. Согласно отчету Carfax и регистрационным документам, Ford EcoSport попал в лобовое столкновение в ноябре 2019 года, после чего получил статус восстановленного автомобиля.

В последующие годы кроссовер подвергся масштабной переделке. Нынешний владелец приобрел его в прошлом году, а пробег автомобиля сейчас составляет чуть более 75 тысяч километров.

На момент публикации этой статьи последней ставкой на этот лот является сумма в 7 тысяч долларов или около 590 тысяч рублей. До конца торгов остается еще два дня, но вряд ли итоговая цена машины окажется заметно выше.

Источник:Bring a Trailer

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