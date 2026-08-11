Ford может возродить Focus в формате кроссовера для конкуренции с Volkswagen T-Roc

Рендер: Avarvarii

Название Focus может получить вторую жизнь после прекращения выпуска одноименного хэтчбека в 2025 году. Ford уже подтвердил разработку нового кроссовера C-класса для европейского рынка и обещает сохранить в нем характерные для марки спортивные черты. Официального решения о названии пока нет, однако появление новой модели совпадает с курсом Ford на возвращение хорошо известных имен и расширение европейской линейки кроссоверов.

Ford Focus появился в 1998 году, сменив в европейской линейке модель Escort, и быстро стал одной из ключевых моделей марки на европейском рынке. За время существования семейство несколько раз меняло поколение и предлагалось в разных кузовах, включая хэтчбек, седан и универсал. Последнее, четвертое поколение Focus дебютировало в 2018 году, а его производство в Европе завершилось в 2025 году на фоне пересмотра модельной стратегии Ford.

Если Ford действительно вернет название Focus, новая модель будет сильно отличаться от своего предшественника. Вместо компактного хэтчбека компания может использовать знакомое имя для кроссовера, рассчитанного на один из наиболее востребованных сегментов европейского рынка.

По данным Auto Express, такой автомобиль станет конкурентом Volkswagen T-Roc, Nissan Qashqai, Toyota C-HR и Cupra Formentor. Таким образом, Focus может перейти из класса, где его основным соперником был Volkswagen Golf, в категорию компактных кроссоверов.

Пока опубликованные дизайнерские решения позволяют лишь предположить возможный облик будущей модели. Среди характерных элементов называются четырехточечные фары, которые должны отсылать к гоночному наследию Ford и некоторым классическим автомобилям марки. Мускулистые боковины и более выраженные внедорожные элементы должны подчеркнуть спортивный характер нового кроссовера.

Силовая гамма пока не раскрыта. Среди возможных вариантов рассматриваются гибридные и подключаемые гибридные установки, а также силовая установка с увеличенным запасом хода. Окончательный набор двигателей может зависеть от стратегии Ford и его партнеров по совместной разработке автомобилей.

Глава европейского подразделения Ford Джим Баумбик ранее заявил, что компания намерена ускорить разработку новых моделей за счет стратегического сотрудничества. При этом автомобили должны сохранять узнаваемый характер Ford, что может стать одним из ключевых требований к будущему кроссоверу.

Сам Ford пока не подтвердил, что новая модель получит название Focus. В компании лишь отмечают значение исторических названий и их ценность для бренда. Поэтому возвращение Focus пока остается предположением, а не официально объявленным проектом.

У Ford уже есть еще один пример возможного возвращения знакомого имени. Fiesta, выпуск которой также завершился, может вернуться в 2028 году в качестве полностью электрической модели. Если эти планы будут реализованы, компания получит возможность использовать известные названия для автомобилей, которые уже заметно отличаются от своих предшественников.

Европейская стратегия Ford предусматривает дальнейшее расширение кроссоверной линейки. В 2027 году ожидается появление европейской версии нового поколения Bronco, а в 2029-м D-сегментная модель должна заменить Kuga. Вместе с Explorer и Capri это позволит компании усилить присутствие в наиболее востребованных сегментах европейского рынка.