Ford может вернуть знаменитый Focus на рынок в формате кроссовера

Рендер: Autocar

Легендарное имя Ford Focus может получить вторую жизнь. По информации зарубежной прессы, компания рассматривает возможность возвращения знаменитой модели, но уже не в виде привычного хэтчбека, а в формате компактного кроссовера.

Ford Focus дебютировал в 1998 году, сменив Escort, и быстро стал одной из самых популярных моделей марки в Европе. Автомобиль выпускался в кузовах хэтчбек, седан и универсал, а также неоднократно становился основой для спортивных версий ST и RS. В последние годы Ford сосредоточился на кроссоверах, что привело к завершению производства модели.

Как пишут зарубежные СМИ, Ford не отказался от знаменитого имени Focus и рассматривает возможность его возвращения. Предположительно, модель может сменить формат и дебютировать уже в качестве компактного кроссовера, который составит конкуренцию Volkswagen T-Roc и Nissan Qashqai.

Поводом для подобных предположений стало заявление директора Ford по европейскому подразделению легковых автомобилей Кристиана Вайнгартнера. Он отметил, что компания по-прежнему рассматривает возможность сохранить классическое название Focus и не исключает его возвращения в будущем.

Кроме того, ранее Ford объявил о намерении вывести на европейский рынок семь новых моделей в течение трех лет. На этом фоне зарубежные СМИ предположили, что одним из таких автомобилей может стать новый Focus, разработанный как кроссовер. Также не исключается, что модель будет создана в партнерстве с Volkswagen.

Параллельно независимые дизайнеры показали свое видение возможной новинки. На неофициальном рендере (заглавное изображение) автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, массивный пластиковый обвес по нижней части кузова и оригинальную переднюю светотехнику. Помимо основных фар и интегрированных дневных ходовых огней, по краям решетки радиатора изображены дополнительные светодиодные элементы. Капот выполнен в форме «раковины», что делает внешность автомобиля более агрессивной.

Впрочем, с большой долей вероятности, если проект получит одобрение, то может заметно отличиться от того, что сейчас публикуют цифровые художники основываясь на собственных визуализациях.

Что касается техники, официальных подробностей пока нет. Однако Ford уже заявлял, что именно гибридные модели являются одним из главных драйверов роста бренда.

Компания намерена активно расширять линейку автомобилей с гибридными силовыми установками, а также развивать технологии PHEV и EREV. Журналисты предполагают, что потенциальный Focus нового поколения, если он действительно появится, будет оснащен именно гибридной силовой установкой, а не электромотором.