Семиместный кроссовер Dacia Bigster: стала известна предварительная цена

Еще в начале прошлого года компания Renault анонсировала стратегический план «Ренолюция», в рамках которого линейка бюджетного суббренда Dacia в ближайшие годы пополнится новым семейным кроссовером с 7-местным салоном.

В основу этой модели ляжет та же платформа, которую задействуют при создании новой Lada Niva 3 и Lada Grand Niva. Гендиректор бизнес-единицы Dacia-Lada Дени Ле Вот рассказал о том, какой цены стоит ждать от кроссовера Dacia Bigster.

По словам топ-менеджера, к моменту, когда кроссовер доберется до дилеров (ожидается, что это произойдет в 2023 году), его стоимость составит порядка 40 тысяч евро (примерно 3 миллиона 400 тысяч рублей по текущему курсу). Впрочем, Господин Ле Вот тут же пообещал, что Bigster не будет перегружен ненужными опциями, поэтому итоговый прайс может оказаться ниже.

Премьера прототипа кроссовера «Бигстер» состоялась в январе 2021 года. Длина шоу-кара составляла 4600 мм. Для серийного «паркетника» обещали как версию с 5-местным салоном, так и 7-местным (с посадочной формулой по схеме: 2+3+2).

В качестве архитектуры для новой модели Dacia выступит «тележка» CMF-B, на которую в ближайшие годы переведут все Dacia и Lada.

Линейка двигателей Bigster, по неофициальной информации, будет включать в себя: литровую «турботройку» мощностью 90 л.с., а также 1,3-литровый 130-сильный «наддувный» мотор и 140-сильный гибридный агрегат.

Привод кроссовера можно будет выбрать как передний, так и полный.