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Семиместный кроссовер Dacia Bigster: стала известна предварительная цена

От: Алексей Шмидт
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Еще в начале прошлого года компания Renault анонсировала стратегический план «Ренолюция», в рамках которого линейка бюджетного суббренда Dacia в ближайшие годы пополнится новым семейным кроссовером с 7-местным салоном.

В основу этой модели ляжет та же платформа, которую задействуют при создании новой Lada Niva 3 и Lada Grand Niva. Гендиректор бизнес-единицы Dacia-Lada Дени Ле Вот рассказал о том, какой цены стоит ждать от кроссовера Dacia Bigster

По словам топ-менеджера, к моменту, когда кроссовер доберется до дилеров (ожидается, что это произойдет в 2023 году), его стоимость составит порядка 40 тысяч евро (примерно 3 миллиона 400 тысяч рублей по текущему курсу). Впрочем, Господин Ле Вот тут же пообещал, что Bigster не будет перегружен ненужными опциями, поэтому итоговый прайс может оказаться ниже. 

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Премьера прототипа кроссовера «Бигстер» состоялась в январе 2021 года. Длина шоу-кара составляла 4600 мм. Для серийного «паркетника» обещали как версию с 5-местным салоном, так и 7-местным (с посадочной формулой по схеме: 2+3+2).

В качестве архитектуры для новой модели Dacia выступит «тележка» CMF-B, на которую в ближайшие годы переведут все Dacia и Lada.

Линейка двигателей Bigster, по неофициальной информации, будет включать в себя: литровую «турботройку» мощностью 90 л.с., а также 1,3-литровый 130-сильный «наддувный» мотор и 140-сильный  гибридный агрегат.

Привод кроссовера можно будет выбрать как передний, так и полный. 

2 КОММЕНТАРИИ

  2. Нормальная цена, судя по тенденции, к 2023 году и веста будет два с половиной стоить.

КОММЕНТАРИИ

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