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Японцы протестировали мотоцикл Днепр и оказались в восторге: видео

От: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2022 01 17 в 13.25.28

В последние годы в «Стране Восходящего Солнца» наблюдается устойчивый тренд роста интереса как к новым российским автомобилям, так и старым, советским моделям. В большей степени это касается полноприводной техники, такой как «Лады Нивы» или «УАЗы». Впрочем, не обходит стороной эта тенденция и мотоциклы.

Так, недавно на YouTube-канале «NichiRo Channel», который ранее отметился в Сети тем, как в одном из его видео японцы испытывали Lada Largus, появился новый ролик, демонстрирующий модифицированный байк одного из местных жителей.

По его словам, в основе разработки лежит мотоцикл Днепр, которому энтузиаст изменил форму передней части коляски и дополнил его внешний облик необычными элементами. 

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Тем не менее, технически – это все еще советский Днепр, и блогер вместе с владельцем мотоцикла смогли оценить все его качества в ходе тест-драйва. Автор канала во время тестовой поездки хорошо отозвался об управляемости мотоцикла, а также похвалил его за работу тормозов и трансмиссии.

Особое внимание мужчина уделил работе оппозитного мотора, который своим звуком и отзывчивостью превращает байк в «ракету». 

Подводя итоги испытания российской модели, блогер отметил, что после поездки на «Днепре» смог «Заново понять, что такое мотоциклы».

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