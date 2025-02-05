Американский армейский суперброневик продают за 22 миллиона рублей 

В последние годы в мире стала очень популярна услуга бронирования автомобиля. Но тому, кто решится приобрести выставленный недавно на крупный американский классифайд внедорожник, она точно не понадобится.

Все потому, что речь идет о военном вездеходе Humvee M1165A1B3, но не простом, как большинство машин, списанных из армии для гражданских нужд, а о практически идентичном армейскому.

Владелец машины приобрел ее с мыслью, что вернет разоруженный и разоснащенный суперброневик к его изначальному виду (разумеется, без огнестрельного оружия).

Humvee M1165A1B3

Для этого мужчина на протяжении многих лет искал для него детали, а те, что не удавалось приобрести, изготавливал самостоятельно.

Продавец признается, что машина привлекает немало внимания на общественных дорогах, поскольку многие думают, что это действительно военный автомобиль.

Humvee M1165A1B3

Внедорожник окрашен в специальную краску MAACO. Покрытие устойчиво к химическим веществам. Кроме того, в его оснащение входят всевозможные армейские примочки, такие как турель на крыше с ручным приводом и электромотором, усилитель обзора водителя, переговорное устройство VIC-3 и комплект защиты наводчиков, а также кондиционер.

Под капотом вездехода установлен 6,5-литровый турбодизельный мотор, работающий в паре с 4-скоростной коробкой передач 4L80E.

За американский суперброневик с пробегом всего 12 тысяч миль (19 тысяч 312 км) его владелец собирается выручить 220 тысяч долларов или 22 миллиона рублей.