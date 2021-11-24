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Новый мотоцикл Днепр: известен дизайн и характеристики 

От: Алексей Шмидт

В Сеть утекли подробности о возрождении легендарной марки «Днепр». Информацию о новинке опубликовали на портале украинской фирмы Delfast Bikes, которая сейчас размещает свои мощности на территории Киевского мотоциклетного завода. 

Как и изначально предполагалось, новый мотоцикл Днепр будет электрическим. Показанный на рендерах байк имеет пропорции и линии, свойственные электрическим моделям. 

Согласно заявленной на официальном сайте информации, приводить в движение байк будет электрический двигатель мощностью 35 кВт (48 лошадиных сил), работающий в связке с батареей емкостью 7,2 кВт/ч.

Максимальная скорость модели составит 165 километров в час. Заряжать мотоцикл можно будет от бытовой электросети. При этом информации о том, сколько времени на это потребуется, а также о запасе хода на одном заряде пока нет. 

Байк имеет комбинированную раму из стали и алюминиевых сплавов и колесные диски диагональю 17 дюймов. Снаряженная масса мотоцикла равна менее 170 кг. 

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Разработчик байка – компания Delfast Bikes – не специализируется на создании мотоциклов, но имеет в своей линейке электрический велосипед с электромотором на 5 кВт, вес которого равен 70 кг. Модель способна разгоняться до скорости в 90 километров в час. 

Напомним, мотоциклы под маркой «Днепр» сходили с конвейера Киевского мотоциклетного завода в период с 1986 по 2012 годы.

Новая модель предприятия, ничем не связанная с прежней продукцией КМЗ, должна выйти в продажу в 2023 году. 

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