В продаже появился «новенький» Москвич Алеко, который простоял в гараже 30 лет

На российском рынке «всплыла» очередная «капсула времени». В продаже в Москве появился «Москвич Алеко (он же 2141), который пребывал в гараже на протяжении 30 лет и находится в практически заводском состоянии.

По словам владельца машины, речь идет фактически о «новом» автомобиле с оригинальными пломбами, инструментами, магнитолой «Былина» и даже неиспользованной запаской.

Москвич 2141 1990 года с пробегом менее 200 км (Авито)

На фотографиях «Москвич» 1990 года выпуска выглядит безупречно: на его кузове и колесах нет и следа ржавчины, пластиковая отделка салона находится в идеальном состоянии, а тканевые сиденья до сих пор обернуты в заводской нейлон.

Под капотом видна заводская маркировка и пожелтевшие пластиковые детали 35-летней давности, что еще раз подтверждает слова продавца о длительном гаражном хранении автомобиля и минимальной эксплуатации (его пробег равен менее 200 км).

Москвич 2141 1990 года с пробегом менее 200 км (Авито)

Приводит в движение этот образец «Москвича» полуторалитровый мотор УЗАМ мощностью 72 лошадиные силы и 106 Нм крутящего момента. Ассистирует ему в этом механическая «пятиступка», передающая крутящий момент на передние колеса.

1990-й год стал для модели 2141 одним из самых успешных. С конвейера тогда сошло порядка 106 тысяч машин. Но из-за не самого высокого качества сборки и низкой коррозионной стойкости таких автомобилей сегодня на «вторичке» в хорошем состоянии практически не найти.

Автомобиль, выставленный на продажу в столице, оценен продавцом в 900 тысяч рублей.