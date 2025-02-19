ДомойАвтоновости сегодняВ продаже появился «новенький» Москвич Алеко, который простоял в гараже 30 лет

В продаже появился «новенький» Москвич Алеко, который простоял в гараже 30 лет

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 02 03 101106 227 1

На российском рынке «всплыла» очередная «капсула времени». В продаже в Москве появился «Москвич Алеко (он же 2141), который пребывал в гараже на протяжении 30 лет и находится в практически заводском состоянии. 

По словам владельца машины, речь идет фактически о «новом» автомобиле с оригинальными пломбами, инструментами, магнитолой «Былина» и даже неиспользованной запаской. 

москвич алеко
Москвич 2141 1990 года с пробегом менее 200 км (Авито)

На фотографиях «Москвич» 1990 года выпуска выглядит безупречно: на его кузове и колесах нет и следа ржавчины, пластиковая отделка салона находится в идеальном состоянии, а тканевые сиденья до сих пор обернуты в заводской нейлон.

Под капотом видна заводская маркировка и пожелтевшие пластиковые детали 35-летней давности, что еще раз подтверждает слова продавца о длительном гаражном хранении автомобиля и минимальной эксплуатации (его пробег равен менее 200 км).

москвич алеко 2
Москвич 2141 1990 года с пробегом менее 200 км (Авито)

Приводит в движение этот образец «Москвича» полуторалитровый мотор УЗАМ мощностью 72 лошадиные силы и 106 Нм крутящего момента. Ассистирует ему в этом механическая «пятиступка», передающая крутящий момент на передние колеса.

1990-й год стал для модели 2141 одним из самых успешных. С конвейера тогда сошло порядка 106 тысяч машин. Но из-за не самого высокого качества сборки и низкой коррозионной стойкости таких автомобилей сегодня на «вторичке» в хорошем состоянии практически не найти. 

Автомобиль, выставленный на продажу в столице, оценен продавцом в 900 тысяч рублей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Avito.ru

Читайте также:

Последние новости:

Новый Mitsubishi Pajero нацеливается на лавры Toyota Land...

Для самого дешевого Toyota Land Cruiser обозначили удивительно...

Самые дорогие Audi станут еще дороже: во всем...

Nissan распродает за копейки колеса и шины от...

Поддельные шпионские фото легендарного Volvo в новом обличии...

Выход нового поколения самого популярного пикапа в мире...

В Россию привезли крошечный хэтчбек Toyota, который разгоняется...

У самого большого кроссовера Hyundai будет версия для...

Новый Nissan Navara представят раньше, чем все думают:...

Toyota выпустит новый бюджетный 7-местный кроссовер: подробности

Что не так с автомобилями BMW по мнению...

Раскрыт электрокар с самым высоким пробегом в мире

Легендарный хэтчбек Nissan вернется уже в этом году

Исследование: новые технологии делают автомобили менее надежными

Появился прицеп, превращающий знаменитый рамный внедорожник Suzuki в...

Сильно модернизированный кроссовер Duster от Carpoint показали вживую...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+