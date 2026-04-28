5 китайских автобрендов в России остались без поддержки и запчастей

Российский автомобильный рынок столкнулся с новой проблемой: сразу несколько популярных в прошлом китайских марок фактически исчезли, оставив обладателей таких машин один на один с техническими трудностями. Речь идет об автомобильных брендах Lifan, Zotye, Haima, Brilliance и Hawtai. Их официальная поддержка в стране прекращена, а доступ к оригинальным запчастям оказался серьезно ограничен.

Главная причина кроется в уходе дистрибьюторов и ликвидация юридических лиц, представлявших интересы этих компаний в России, пишут отечественные СМИ. В результате владельцы автомобилей лишились не только гарантийного обслуживания, но и привычной сервисной инфраструктуры.

Наиболее болезненно ситуация ударила по владельцам Lifan. Некогда один из самых массовых китайских брендов на российском рынке прекратил деятельность после банкротства, а позже полностью сменил направление бизнеса. Сегодня компания сосредоточена на коммерческом электротранспорте и не поддерживает ранее проданные бензиновые модели.

Схожая ситуация сложилась вокруг Zotye. Кроссоверы T600 и Coupa когда-то пользовались стабильным спросом, однако сейчас найти детали для этих автомобилей становится все сложнее. Отсутствие новых поставок фактически превратило их в редкость даже на вторичном рынке запчастей.

Не избежал проблем и Brilliance. После финансовых трудностей материнской компании производство и поставки моделей V5 и H530 прекратились. Уже сегодня владельцы сталкиваются с дефицитом как кузовных элементов, так и технических компонентов.

Окончательно покинул российский рынок и бренд Haima. Продажи этого бренда сошли на нет, а сервисная поддержка прекратилась.

Аналогичная судьба постигла Hawtai, который завершил деятельность еще несколько лет назад. Несмотря на локальную сборку в России, модели Boliger и B21 не получили широкого распространения, что усугубило проблему с запчастями.

Эксперты отмечают: сформировался целый сегмент так называемых «автомобилей-сирот». Их стоимость на вторичном рынке стремительно снижается, а эксплуатация становится все более затратной. Любая серьезная поломка может обернуться длительным простоем из-за отсутствия нужных комплектующих.