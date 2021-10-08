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Японец протестировал Lada Largus и сильно удивился

От: Алексей Шмидт
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Этим летом появилась информация о том, что как минимум один автомобиль Lada Largus Cross добрался до Японии. Спустя несколько месяцев в Сети появился видеоролик, в котором один из местных блогеров тестирует машину у себя на родине. 

В видеосюжете, вышедшем на YouTube-канале «NichiRo Chanel», покупатель российского «Ларгуса» поделился впечатлениями от машины. На кадрах видна машина в белом цвете кузова, как на летних фотографиях. 

По словам японского владельца Largus, он трезво оценивает возможности автомобиля. В ролике говорится о том, что универсал укомплектован простой механической трансмиссией, а также не самым мощным двигателем, поэтому на скоростной трассе машина звезд с неба не хватает. Впрочем, это не лишает ее других преимуществ, среди которых японец выделил «безопасность и необычность для любителей обычных автомобилей». 

Владелец «Ларгуса» особо отметил плавность и четкость работы трансмиссии своего универсала, что добавляет удовольствия от вождения, а также сильно напоминает ему европейские машины, что неудивительно, учитывая что Largus спроектирован на базе Dacia MCV. И порой из-за этого возникает некий диссонанс ощущений.

«Вроде бы садишься в Lada, а едешь на машине из Европы», – поделился своими впечатлениями японский владелец Largus.

Положительной оценки также удостоились работа задней подвески во время входов в повороты, управляемость на городских скоростях, цепкие тормоза, удобная посадка и хороший обзор с водительского места. А еще японцу понравился опциональный список универсала, который включает в себя USB-разъем для второго ряда сидений, обогрев рулевого колеса и кресел. 

«Сложно поверить, что это российский автомобиль», – резюмировал японский владелец «Ларгуса».

Напомним, в июне этого года такой Lada Largus продавали в Японии по цене от 3 миллионов 380 тысяч иен или 2 миллиона 250 тысяч рублей. 

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2 КОММЕНТАРИИ

  2. Неужели японец за2споловиной ляма купил это корыто наколёсах.Куда катится этот мир

КОММЕНТАРИИ

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