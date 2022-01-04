Нужно ли прогревать двигатель зимой? Ответ одного из его создателей 

Споры о том, нужно ли прогревать двигатель зимой или в этом нет необходимости, возникают каждый год с приходом первых холодов и длятся до весеннего потепления. Докопаться до истины в этом вопросе мы попытались, обратившись с ним к одному из разработчиков моторов – инженеру ECR Engines Д-р Энди Рэндольфу. Этот специалист известен тем, что долгое время работал в моторном подразделении General Motors, а сейчас активно занимается разработкой двигателей для американской гоночной серии NASCAR.

По словам инженера, холодные двигатели страдают сразу от двух проблем. Во-первых – это холодные масла, вязкость которых в таком состоянии намного выше, чем в прогретом. Для того, чтобы избавить их от этого недостатка были придуманы специальные мультивязкие масла, в которых смешаны компоненты с низкой и высокой вязкостью. Впрочем, даже в них при понижении температуры вязкость все равно увеличивается быстрыми темпами.

При температуре ниже точки замерзания масло может стать слишком вязким, чтобы проникать в самые узкие смазочные каналы двигателя, тем самым вызывая недостаточность смазки некоторых движущихся элементов мотора до тех пор, пока блок двигателя и само масло не нагреются.

Вторая проблема непрогретого двигателя кроется в алюминии, из которого в современном мире изготавливается большинство ДВС. В отличие от чугуна, использовавшегося в старых ДВС, у этого металла гораздо более высокий коэффициент теплового расширения. Таким образом, в условиях, когда алюминиевый мотор не прогрет, зазоры между его деталями становятся еще больше.

Особое беспокойство, по мнению инженера, вызывает зазор в коренном подшипнике, если блок двигателя изготовлен из алюминия, а коленвал – из стали. Выходит, что на морозе блок сжимается гораздо сильнее, чем коленчатый вал, а подшипник вала прилегает плотнее, чем необходимо. Сочетание уменьшенного зазора подшипника и отсутствие должного поступления масла является рецептом контакта металла с металлом и повышенного износа.

Резюмируя, Д-р Энди Рэндольф отметил, что все эти неоспоримые факты намекают на то, что холодным зимним утром лучше дать двигателю поработать как минимум пару минут перед тем, как стартовать и нагружать его повышенными оборотами.

Прокомментировал инженер и действия тех, кто старается греть двигатель на холостом ходу более 15 минут. По его словам, такой подход актуален только в экстремальных условиях (при сильных отрицательных температурах), но для того, чтобы обеспечить текучесть маслу и избежать преждевременного износа силового агрегата необходимо давать мотору поработать всего 2-5 минут (в зависимости от двигателя и самого масла). Дальше можно смело начинать движение, но не усердствовать с педалью акселератора по ходу первых километров поездки.

При этом температуру ниже -20 градусов по Цельсию американский инженер назвал «худшим вариантом для запуска двигателя», поэтому для того, чтобы продлить жизнь сердца автомобиля он советует использовать предпусковые подогреватели.

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